Подмосковье 20 июля 2023, 10:17 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 20 июля

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Около 916 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковье утром 20 июля. Загруженность трасс составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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