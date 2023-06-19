Подмосковье 19 июня 2023, 10:19 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 19 июня

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Утром 19 июня загруженность дорог Подмосковья составила 3 балла. Об этом сообщили в региональном Минтрансе с ссылкой на Центр безопасности дорожного движения Московской области.

В ведомстве отметили, что на дорогах зафиксировали свыше 985 тысяч автомобилей, что на 3% больше, чем среднее значение в прошлом месяце.

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Основные затруднения движения наблюдаются на Варшавском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе. Кроме того, заторы присутствуют на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».