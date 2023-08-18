Подмосковье 18 августа 2023, 10:17 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 18 августа Unsplash

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Почти 913 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 18 августа. Загруженность трасс составила три балла.

Как рассказали Минтрансе Подмосковье, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают быть внимательны на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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