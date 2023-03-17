Подмосковье 17 марта 2023, 09:39 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 17 марта

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Минтранс сообщил о ситуации на дорогах Подмосковья утром 17 марта. По данным ведомства, пробки оцениваются в три балла.

Утром на дорогах области зафиксировано более 866 тысяч автомобилей, что на 1% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

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Основные затруднения движения замечены в сторону Москвы на Рублево-Успенском, Ленинградском, Пятницком, Носовихинском, Осташковском, Щелковском шоссе и на трассах М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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Данные предоставлены Центром безопасности дорожного движения Московской области.

Руководителям городских округов необходимо провести модернизацию управления дорожными службами. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.