Подмосковье 17 июля 2023, 09:57 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 17 июля Unsplash

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Минтранс Подмосковья сообщил о ситуации на крупных магистралях и шоссе региона утром 17 июля. Пробки на въездах в Москву составили всего три балла.

В начале дня на дорогах находились 932 тысячи автомобилей, что на 2% больше средних значений прошлого месяца.

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Движение в сторону Москвы затруднено на Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Придется потерять время также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

В понедельник в Подмосковье будет до +27 градусов, местами возможен небольшой дождь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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