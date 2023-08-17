Подмосковье 17 августа 2023, 10:38 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 17 августа Unsplash

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Свыше 947 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 17 августа. Это на 1% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Загруженность трасс составила три балла.

Движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга».

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В этот день температура воздуха поднимется в Подмосковье до 30 градусов. Водителей призывают не садиться за руль при недомогании, парковаться в тени и не оставлять в машине детей и животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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