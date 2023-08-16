16 августа 2023, 09:25
Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 16 августа
Свыше 914 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 16 августа. Загруженность трасс составила три балла.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Егорьевском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым» и М-8 «Холмогоры».
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Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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