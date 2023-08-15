Подмосковье 15 августа 2023, 09:13 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 15 августа Unsplash

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Около 858 тысяч машин насчитали дорогах в Подмосковье утром 15 августа. Загруженность раз составила три балла.

Как рассказали Минтрансе Подмосковье, движение затруднено сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Водители призывают быть внимательны на дорогах и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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