Подмосковье 14 июля 2023, 09:59 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 14 июля

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Утром 14 июля на дорогах Подмосковья насчитали свыше 982 тысяч машин. Это на 113 тысяч больше, чем вчера. Загруженность трасс составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Ярославском и Щелковском шоссе.

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В этот день в Подмосковье ожидают дождь. Водителей призывают держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, а также не совершать резких маневров и замедляться перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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