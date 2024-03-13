Подмосковье 13 марта 2024, 10:20 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 13 марта Медиасток.рф

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Загруженность дорог Московской области оценили в три балла утром 13 марта. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Пятницком, Осташковском, Носовихинском, Новорижском, Киевском, Можайском и Щелковском шоссе.

Движение также затруднено на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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В региональном Минтрансе заявили, что на дорогах зафиксировали почти 830 тысяч автомобилей. Водителей призывают соблюдать дистанцию и ПДД, а также не совершать резких маневров.

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