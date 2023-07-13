Подмосковье 13 июля 2023, 09:58 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 13 июля Unsplash

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Около 869 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковье утром 13 июля. Это на 45 тысяч меньше, чем днем ранее. Загруженность трасс составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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В этот день местами в регионе пройдет небольшой дождь, порывы ветра достигнут скорости 12 метров в секунду. Водителей призывают быть аккуратными и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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