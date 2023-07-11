Подмосковье 11 июля 2023, 09:17 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 11 июля

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Утром 11 июля на дорогах Подмосковья насчитали 883 тысячи машин. Это на восемь тысяч больше, чем днем ранее. Загруженность дорог составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону столицы на Ленинградском, Пятницком, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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В этот день местами в области пройдет небольшой дождь, а порывы ветра усилится до 11 метров в секунду. Водителей призывают быть внимательными в местах притяжения пешеходов и не парковаться у шатких конструкции.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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