Подмосковье 10 мая 2023, 10:29 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 10 мая

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Минтранс Подмосковья сообщил о движении на крупных магистралях и шоссе региона в первый рабочий день недели. Утром 10 мая на дорогах области было достаточно комфортно, пробки оценили в три балла.

В утренние часы на дорогах Подмосковья одновременно находятся более 885 тысяч автомобилей. Затруднения проезда наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском. Дмитровском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе. Есть заторы и на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

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В Лобне завершается строительство Северного обхода. Последняя развязка с Дмитровским шоссе будет готова к концу 2023 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.