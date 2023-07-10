Подмосковье 10 июля 2023, 09:14 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 10 июля

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Около 876 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 10 июля. Загруженность трасс составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено сторону Москвы на Ленинградском, Пятницком, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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В течение недели в регионе прогнозируют небольшой дождь, сегодня порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, поэтому водителям рекомендуют не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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