01 марта 2024, 09:43
Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 1 марта
Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила три балла утром 1 марта. В Минтрансе региона сообщили, что на дорогах находятся почти 810 тысяч машин.
Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щелковском шоссе.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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