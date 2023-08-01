Подмосковье 01 августа 2023, 09:43 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 1 августа Unsplash

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Утром 1 августа на дорогах Подмосковья находятся одновременно более 925 тысяч автомобилей. Минтранс региона предупредил о трехбалльных пробках и затрудненном въезде в Москву на некоторых направлениях.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Варшавском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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Сегодня в Подмосковье без осадков. Водителей призвали быть внимательными на дорогах, не нарушать ПДД и не отвлекаться на мобильные телефоны во время движения.

В Мытищах продолжается строительство четырехполосной дороги Осташковское шоссе — деревня Ульянково. Работы планируют завершить к 1 сентября этого года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.