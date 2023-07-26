Подмосковье 26 июля 2023, 09:20 Пробки на дорогах Подмосковья составили 2 балла утром 26 июля

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Утром 26 июля на дорогах Подмосковья насчитали почти 853 тысячи машин. Загруженность раз составила два балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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В этот день в области ожидается дождь. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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