Подмосковье 25 августа 2023, 09:34 Пробки на дорогах Подмосковья составили 2 балла утром 25 августа Unsplash

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В пятницу утром 25 августа автомобильные пробки в Подмосковье достигли двух баллов по шкале интенсивности загруженности дорог. Специалисты Министерства транспорта Московской области зафиксировали более 900 тысяч машин на трассах региона.

Основные заторы на пути в столицу отмечают на Ленинградском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на федеральной автодороге М-4 «Дон».

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Водителям рекомендуют неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и проявлять внимательность при перестроениях.

Данные предоставил Центр обеспечения безопасности дорожного движения Московской области.

В Лобне продолжается строительство Северного обхода. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что трассу достроят в 2024 году.