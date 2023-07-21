Подмосковье 21 июля 2023, 10:04 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в два балла утром 21 июля

Читать 360tv в

Около 888 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 21 июля. Загруженность трасс составила два балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено сторону Москвы на Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь» и М-9 «Балтия».

Реклама

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».