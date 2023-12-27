Подмосковье 27 декабря 2023, 18:56 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 8 баллов вечером 27 декабря Unsplash

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Загруженность дорог Московской области оценили в восемь баллов вечером 27 декабря. В региональном Минтрансе уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском и Новорижском шоссе.

Заторы также наблюдаются на Новорязанском, Пятницком, Минском, Борисовском, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

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Водителей призывают быть внимательными, не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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