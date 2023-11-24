Подмосковье 24 ноября 2023, 20:13 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 8 баллов вечером 24 ноября Unsplash

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Загруженность дорог Московской области вечером в пятницу, 24 ноября, составляет восемь баллов. Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Загруженность дорог наблюдается на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Волковском, Каширском, Рублево-Успенском, Ярославском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе.

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Кроме того, заторы фиксируются на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское, сообщает Минтранс Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии дорог на территории региона. Он подчеркнул, что в сотрудничестве с Москвой реализуют многие масштабные проекты, которые значимы для всей большой системы транспорта.

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