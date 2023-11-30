30 ноября 2023, 19:25
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 30 ноября
В четверг вечером, 30 ноября, загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.
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Также непросто проехать по ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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