Подмосковье 30 ноября 2023, 19:25 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 30 ноября Фото: unsplash.com

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В четверг вечером, 30 ноября, загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

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Также непросто проехать по ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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