Подмосковье 09 апреля 2024, 18:55 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 9 апреля Медиасток.рф

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Загруженность дорог Московской области составила шесть баллов вечером 9 апреля. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском и Можайском шоссе.

Движение также затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское. Минтранс Московской области призывает водителей быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Вечером в Подмосковье ожидаются дожди и гроза.

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