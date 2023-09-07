Подмосковье 07 сентября 2023, 18:18 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 7 сентября Unsplash

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Загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 7 сентября. В региональном Минтрансе уточнили, что основные заторы наблюдаются на Дмитровском, Ильинском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском, Каширском и Рублево-Успенском шоссе.

Движение также затруднено на трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков, а также быть предельно внимательными вблизи мест притяжения пешеходов.

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