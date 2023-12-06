06 декабря 2023, 18:53
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 6 декабря
Загруженность дорог в Московской области оценили в шесть баллов вечером 6 декабря. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском и Новорязанском.
Помимо этого, движение затруднено на Пятницком, Минском, Борисовском, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.
Реклама
Усилия дорожных служб Подмосковья направили на уборку последствий от снегопадов. Работу выстроили по строгим алгоритмам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Специалисты посменно дежурили все выходные и продолжают расчистку сейчас.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пробки
Дороги
Реклама
Реклама