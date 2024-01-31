Подмосковье 31 января 2024, 21:07 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 31 января Unsplash

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Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 31 января. Основные пробки наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском шоссе, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение также затруднено на Носовихинском, Новорязанском, Володарском, Ярославском, Щелковском и Пятницком шоссе.

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Представители Минтранса Подмосковья призывают водителей быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, рекомендуется не совершать резких маневров и следить за скоростью и дистанцией. Это поможет избежать аварийных ситуаций и скопления пробок на дорогах.

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