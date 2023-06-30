30 июня 2023, 18:47
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 30 июня
Вечером 30 июня загруженность дорог Подмосковья составляет шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Основные заторы наблюдаются на съездах с МКАД в сторону области, а также на Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Егорьевском, Носовихинском, Новорязанском, Новорижском, Рублево-Успенском, Горьковском, Ярославском и Дмитровском шоссе.
Реклама
Жителей предупреждают, что местами в Подмосковье пройдут дожди. На этом фоне водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пробки
Дороги
Реклама
Реклама