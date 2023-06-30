Подмосковье 30 июня 2023, 18:47 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 30 июня Минтранс Подмосковья

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Вечером 30 июня загруженность дорог Подмосковья составляет шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Основные заторы наблюдаются на съездах с МКАД в сторону области, а также на Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Егорьевском, Носовихинском, Новорязанском, Новорижском, Рублево-Успенском, Горьковском, Ярославском и Дмитровском шоссе.

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Жителей предупреждают, что местами в Подмосковье пройдут дожди. На этом фоне водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией.

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