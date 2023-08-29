Подмосковье 29 августа 2023, 19:20 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 29 августа Unsplash

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Загруженность на дорогах Московской области составляет шесть баллов вечером 29 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как сообщили в ведомстве, заторы наблюдают на Носовихинском, Дмитровском, Ленинградском, Ильинском, Рублево-Успенском, Можайском, и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-9 «Балтия» и на ЦКАД в районе Калужского шоссе и Больших Вязем.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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