26 января 2024, 18:31
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 26 января
Загруженность дорог Подмосковья составляет шесть баллов вечером 26 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском и Каширском шоссе.
Кроме того, движение затруднено на Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.
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Минтранс Подмосковья призывает водителей быть аккуратными, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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