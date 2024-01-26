Подмосковье 26 января 2024, 18:31 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 26 января Unsplash

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Загруженность дорог Подмосковья составляет шесть баллов вечером 26 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском и Каширском шоссе.

Кроме того, движение затруднено на Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

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Минтранс Подмосковья призывает водителей быть аккуратными, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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