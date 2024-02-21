Подмосковье 21 февраля 2024, 18:58 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 21 февраля Unsplash

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Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 21 февраля. В региональном Минтрансе уточнили, что основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Володарском и Рязанском шоссе.

Помимо этого, движение затруднено на Варшавском, Калужском, Киевском, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на трассе ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

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Водителей призывают быть аккуратными, не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

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