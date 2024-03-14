Подмосковье 14 марта 2024, 18:59 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 14 марта Unsplash

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Загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 14 марта. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском и Новорязанском шоссе.

Движение также затруднено на Калужском, Пятницком, Волоколамском, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе.

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В региональном Минтрансе призывают водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также снижать скорость в населенных пунктах.

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