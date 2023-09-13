13 сентября 2023, 20:06
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 13 сентября
Загруженность на дорогах Московской области вечером 13 сентября оценили в шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Как сообщили в ведомстве, основные заторы зафиксировали на Дмитровском, Пятницком, Ленинградском, Можайском, Щелковском, Новорязанском и Рублево-Успенском шоссе. Также затруднения в движении наблюдают на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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