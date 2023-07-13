Подмосковье 13 июля 2023, 18:28 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 13 июля Unsplash

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Загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов вечером 13 июля. В региональном Минтрансе отметили, что пробки вызваны погодными условиями.

Заторы наблюдаются на Ленинградском, Рублево-Успенском, Можайском, Домодедовском, Петровском, Носовихинском, Ярославском, Дмитровском, Пятницком, Новорязанском, Горьковском, Фряновском и Щелковском шоссе.

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Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не маневрировать. Минтранс рекомендует не выезжать на мокрые участки на слишком большой скорости и не пытаться резко тормозить, когда одна из сторон автомобиля находится на скользком покрытии.

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