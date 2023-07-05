Подмосковье 05 июля 2023, 18:36 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 5 июля

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Загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов вечером 5 июля. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Володарском, Домодедовском, Новорязанском, Горьковском и Дмитровском шоссе.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом.

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