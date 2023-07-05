05 июля 2023, 18:36
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 5 июля
Загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов вечером 5 июля. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
В ведомстве уточнили, что заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Володарском, Домодедовском, Новорязанском, Горьковском и Дмитровском шоссе.
Реклама
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Пробки
Реклама
Реклама