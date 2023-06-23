Подмосковье 23 июня 2023, 19:48 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 23 июня Unsplash

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Загруженность на дорогах Московской области составляет пять баллов вечером 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, движение затруднено на съездах с МКАД в сторону области, а также на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Носовихинском, Горьковском, Ярославском шоссе и Дмитровском шоссе.

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Также в Минтрансе водителей призвали быть внимательными при поворотах и перестроениях. Перед зонами массового скопления пешеходов необходимо заранее снижать скорость.

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