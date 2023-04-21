Подмосковье 21 апреля 2023, 20:19 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 21 апреля

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Загруженность дорог Московской области вечером 21 апреля составляет пять баллов. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Пробки наблюдаются на Волоколамском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Новорязанском, Володарском, Рублево-Успенском и Ярославском шоссе. Небольшие заторы образовались в Красногорске, Королеве, Жуковском и Люберцах.

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Ведомство попросило водителей региона сменить резину, если этого еще не сделали. Также автомобилиста следует быть осторожными за рулем и соблюдатьПДД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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