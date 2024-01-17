17 января 2024, 19:12
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 17 января
Загруженность дорог Московской области составляет пять баллов. Основные пробки фиксируются на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском шоссе, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Движение также затруднено на Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Володарском, Щелковском и Ярославском шоссе.
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Представители Минтранса Подмосковья просят водителей быть внимательными на дорогах и не совершать резких маневров, которые могут привести к авариям. Кроме того, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за погодных условий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Благодаря строительству новой развязки пропускная способность вырастет на 25-30%. Все работы будут выполняться поэтапно.
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Дороги
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