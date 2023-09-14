Подмосковье 14 сентября 2023, 18:48 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 14 сентября Unsplash

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Загруженность подмосковных дорог оценили в пять баллов вечером 14 сентября. В региональном Минтрансе уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Новорижском, Пятницком, Рублево-Успенском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, перед пешеходными переходами и на парковках.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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