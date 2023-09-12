Подмосковье 12 сентября 2023, 19:17 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 12 сентября Unsplash

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Загруженность на дорогах Московской области составляет 5 баллов вечером 12 сентября. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, основные заторы наблюдают на Дмитровском, Пятницком, Ленинградском, Новорижском, Пироговском, Новорязанском и Рублево-Успенском шоссе.

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Новый участок трассы М-12 «Восток» торжественно открыли 8 сентября. Автомобильная дорога длиной 415 километров теперь связывает четыре региона — Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Старт движению по ней дали президент Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и мэр Сергей Собянин.