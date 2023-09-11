Подмосковье 11 сентября 2023, 19:20 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 11 сентября Unsplash

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Загруженность на дорогах Подмосковья вечером 11 сентября оценили в пять баллов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Как сообщили в ведомстве, основные заторы наблюдают на Каширском, Ленинградском, Пятницком, Рублево-Успенском и Дмитровском шоссе, а также на трассе М-5 «Урал».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска МЦД-4. Самый протяженный из московских центральных диаметров (86 километров) по видеосвязи открыл президент Владимир Путин.

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