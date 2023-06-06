Подмосковье 06 июня 2023, 09:42 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 6 июня

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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в пять баллов утром 6 июня. На трассах насчитали 837 машин.

Как рассказали в Минтрансе, движение затруднено сторону Москвы на Варшавском, Пятницком, Носовихинском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают быть внимательными и соблюдать дистанцию скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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