Подмосковье 05 сентября 2023, 09:25 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 5 сентября Unsplash

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Свыше 905 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 5 сентября. Загруженность трасс оценили в пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и М-9 "Балтия".

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Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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