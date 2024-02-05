Подмосковье 05 февраля 2024, 10:13 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 5 февраля Unsplash

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Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром 5 февраля. В региональном Минтрансе уточнили, что заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе

Движение также затруднено на трассах А-105, М- 1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Всего утром на дорогах зафиксировали более 805 тысяч автомобилей. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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