Подмосковье 26 апреля 2023, 10:42 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 26 апреля

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Утром 26 апреля загруженность дорог Подмосковья оценили в пять баллов. На трасса зафиксировали свыше 867 тысяч автомобилей, что на 3% больше по среднего значения прошлого месяца.

Как рассказали в Минтрансе, самые загруженные дороги — это Варшавское, Волоколамское, Каширское, Киевское, Ленинградское, Можайское, Носовихинское, Осташковское, Пятницкое, Рублево-Успенское, Симферопольское и Щелковском шоссе, а также трассы М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия» в сторону Москвы.

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Водителей призывают быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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