Подмосковье 25 апреля 2023, 10:19 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 25 апреля

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Минтранс предупредил о пятибалльных пробках на дорогах Подмосковья утром 25 апреля. В ведомстве отметили, что на трассах зафиксировано свыше 893 тысяч автомобилей, что лишь на 2% больше, чем средний показатель марта.

Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе. Кроме того, движение затруднено на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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