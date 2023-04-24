Подмосковье 24 апреля 2023, 09:37 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 24 апреля Центр безопасности дорожного движения Подмосковья

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Минтранс Подмосковья сообщил о дорожной ситуации утром в понедельник. Пробки на некоторых крупных магистралях и шоссе достигают пяти баллов.

На дорогах области одновременно находятся свыше 920 тысяч автомобилей. Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Каширском, Киевском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Симферопольском, Щелковском шоссе. Придется потерять время на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-9 «Балтия».

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