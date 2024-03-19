Подмосковье 19 марта 2024, 10:21 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 19 марта Медиасток.рф

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Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром 19 марта. В региональном Минтрансе уточнили, что заторы наблюдаются на Варшавском, Киевском, Ленинградском, Ярославском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Можайском, Рублево-Успенском, Осташковском и Щелковском шоссе.

Движение также затруднено на трассах А-105, М- 1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия». Ведомство призывает водителей быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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