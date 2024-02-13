Подмосковье 13 февраля 2024, 09:56 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 13 февраля Unsplash

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Загруженность дорог в Подмосковье оценили в пять баллов утром 13 февраля. Основные затруднения движения отметили на нескольких трассах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на Варшавском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и не превышать скорость.

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