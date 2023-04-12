Подмосковье 12 апреля 2023, 09:29 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 12 апреля

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Свыше 877 тысяч автомобилей зафиксировали на дорогах Подмосковья утром 12 апреля. Это на 5% больше, чем средний показатель прошлого месяца. Загруженность дорог составила пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе, затрудненное движение утром наблюдалось в сторону столицы на Варшавском, Волоколамском, Киевском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают быть внимательными и не совершать резких маневров, а также соблюдать все ПДД.