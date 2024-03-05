Подмосковье 05 марта 2024, 18:53 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 5 марта Unsplash

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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла вечером 5 марта. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорязанском, Новорижском, Щелковском и Киевском шоссе. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Помимо этого, движение затруднено на Пятницком, Дмитровском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

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